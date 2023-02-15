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Резников о визите Сийярто в Минск: Какая-то малышня вокруг Кремля ищет выгоды

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 10:45
Резников о визите Сийярто в Минск: Какая-то малышня вокруг Кремля ищет выгоды - Фото
Сергей Алейник и Петер Сийярто (фото - ЕРА)

Некоторые страны, несмотря на расширение круга союзников Украины в противостоянии тотальной войне России, все еще пытаются найти для себя выгоду от сотрудничества с Москвой. Так отреагировал на вопрос Укринформа о визите министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Беларусь глава Минобороны Алексей Резников.

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13 февраля глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине.

Тема внешней политики стран, если нет очевидной связи с военной темой, – не профильная для министра обороны, однако вопрос был задан именно такой: "Какого рода мир для Украины искал венгерский министр Сийярто в Минске?"

"Для меня это тоже интересный вопрос, – прокомментировал Резников.

Его впечатление таково, что "когда растет антикремлевский альянс (а сегодня 54 страны были представлены за тем столом), одновременно какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду".

"К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", – добавил он.

Читайте мнение: Глава МИД Венгрии прилетел в Минск. Зачем? Одна из причин – нужен новый контактер

Євген Пилипенко
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Алексей Резников война геополитика беларусь Венгрия Петер Сийярто ось зла
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