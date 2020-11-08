Резников о войне на Донбассе: Это экономически невыгодно для России

Вице-премьер по временно оккупированным территориям допускает, что в РФ могут завершить войну на Донбассе, так как она им невыгодна

Переговорщик в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Я неоднократно это говорил, что для РФ продолжение ведения этой гибридной войны против Украины является невыгодным, не прагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы завершить эту гибридную войну", – подчеркнул Резников.

По его мнению, "прагматичная неоправданность продолжения агрессии" может стать рычагом влияния на Россию, в том числе при ведении переговоров по освобождению пленных. Он отметил, что "тот маневр, сделанный в 2014 году" не приносит пользу, а наоборот вредит России, так как им нужно обеспечивать население на оккупированной территории.

"Им же нужно содержать около 3-3,5 млн людей в оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка", сказал министр, добавив, что РФ экономически не справляется с обеспечением жителей Донбасса рабочими местами и нормальным уровнем медицинского обслуживания.

27 октября Резников заявил, что война на Донбассе не закончится в 2020 году, а односторонний выход из минских договоренностей будет равен самоубийству.

5 ноября он разъяснил, какие указы президента России Владимира Путина необходимо отменить в РФ.

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Дарья Мостовая

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