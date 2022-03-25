Резников: Оккупантам, видимо, нравится танец на граблях, опыт Чернобаевки им в помощь

Российские оккупанты уже месяц пытаются выполнить план по захвату Украины за три дня. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, во время посещения передовых позиций украинской армии, сообщается в Facebook главы Минобороны.

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Министр рассказал, что вчера, 24 марта, вместе с командующим обороной Киева и области – командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-полковником Александром Сырским посетил передовые украинские позиции и вручил военным наградное огнестрельное и холодное оружие.

"Ребята встречают врага на переднем крае. Именно благодаря им и их собратьям и сестрам российские оккупанты уже месяц пытаются выполнить трехдневный план по их встрече в Украине цветами. Танец на граблях оккупантам, видимо, нравится, поэтому опыт Чернобаевки им в помощь", – говорится в сообщении Резникова.

Глава Минобороны подчеркнул, что на всех направлениях стратегической обороны Киева настроение одинаково – уверены, полны оптимизма, готовы гнать захватчиков к границе.

"Киев под надежной защитой нашей армии. Это значит, что Украина выстоит в любых условиях", – заявил Резников.

Наталия Медведева

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