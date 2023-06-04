Резников отклонил предложенный Индонезией мирный план: Похож на российский

Министр обороны Алексей Резников назвал странным и "похожим на российский" мирный план министра обороны Индонезии, который предложил Украине и России немедленно прекратить огонь и провести референдумы на востоке и юге Украины. Об этом он сказал в Сингапуре во время выступления на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", пишет SCMP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский", – сказал Резников.

План министра обороны Индонезии Прабово Субианто, представленный на "Диалоге Шангри-Ла" 3 июня, предусматривает немедленное прекращение огня и обоюдный отвод войск на 15 км от линии фронта для формирования демилитаризированной зоны. Вдоль нее, по замыслу индонезийского министра, должны будут разместиться миротворческие силы ООН, а в "спорных районах" – состояться референдумы.

Резников назвал такое предложение "странным планом", который с ним не обсуждали.

Министр добавил, что в мире уже целая очередь лидеров, готовых организовать мирные переговоры, но Украине больше нужны "орудия, чтобы мы закончили эту войну".

Резников предположил также, что Китай как "старший брат" мог бы убедить Россию прекратить войну.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы, – они оккупированы Россией. МИД настаивает, что единственным вариантом для завершения войны является вывод российских войск с территории Украины.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.