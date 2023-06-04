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Резніков відхилив запропонований Індонезією мирний план: Схожий на російський

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 07:09
Резніков відхилив запропонований Індонезією мирний план: Схожий на російський - Фото
Фото: EPA

Міністр оборони Олексій Резніков назвав дивним і "схожим на російський" мирний план міністра оборони Індонезії, який запропонував Україні й Росії негайно припинити вогонь та провести референдуми на сході та півдні України. Про це він сказав у Сінгапурі під час виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", пише SCMP.

"Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський", – сказав Резніков.

План міністра оборони Індонезії Прабово Субіанто, представлений на "Діалозі Шангрі-Ла" 3 червня, передбачає негайне припинення вогню та обопільне відведення військ на 15 км від лінії фронту для формування демілітаризованої зони.

Вздовж неї, за задумом індонезійського міністра, повинні будуть розміститися миротворчі сили ООН, а у "спірних районах" – відбутися референдуми.

Резніков назвав таку пропозицію "дивним планом", який із ним не обговорювали.

Міністр додав, що у світі уже ціла черга лідерів, які готові організувати мирні переговори, але Україні більше потрібні "знаряддя, щоб ми закінчили цю війну".

Резніков припустив також, що Китай як "старший брат" міг би переконати Росію припинити війну.

  • Міністерство закордонних справ України заявило, що між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми, – вони окуповані Росією. МЗС наполягає, що єдиним варіантом для завершення війни є виведення російських військ з території України.
Андрій Водяний
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Олексій Резніковмирний планІндонезіяпереговоривійна
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