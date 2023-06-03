Індонезія хоче референдуму на "спірних" територіях України. МЗС: Вони окуповані

В рамках мирного плану Індонезії щодо війни Росії проти України ООН пропонується "провести референдуми на спірних територіях". Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що це не "спірні" території, а окуповані Росією.

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"Між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт — зафіксованих в офіційних документах ООН", – написав він.

Ніколенко заявив, що "Україна цінує увагу, яку Індонезія приділяє питанню відновлення миру", проте нагадав про існування формули миру президента Володимира Зеленського.

Раніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква наголошував, що для України не має бути ані "китайського", ані "ватиканського" та інших мирних планів, оскільки формула миру має бути тільки українською.

Ніколенко заявив, що єдиним варіантом для завершення війни є виведення російських військ з території України.

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Іншими пунктами мирного плану Індонезії було припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони.

Речник МЗС заявив, що це "теж не спрацює", оскільки Росія зараз намагається зірвати український контрнаступ.

"Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", – зазначив він.

26 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.

Міністр закордонних справ Італії Таяні сказав, що папа Франциск прагне до миру і робить все, щоб сторони дійшли згоди, але позиція Риму незмінна: справедливий мир повинен передбачати відновлення міжнародного права і звільнення Росією окупованих територій.

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