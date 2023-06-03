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Индонезия хочет референдума на "спорных" территориях Украины. МИД: Они оккупированные

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03.06.2023, 12:14
Индонезия хочет референдума на
Олег Николенко (Фото из открытых источников)

В рамках мирного плана Индонезии по войне России против Украины ООН предлагается "провести референдумы на спорных территориях". Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что это не "спорные" территории, а оккупированные Россией.

"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт зафиксирован в официальных документах ООН", – написал он.

Николенко заявил, что "Украина ценит внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира", однако напомнил о существовании формулы мира президента Владимира Зеленского.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подчеркивал, что для Украины не должно быть ни "китайского", ни "ватиканского" и других мирных планов, поскольку формула мира должна быть только украинской.

Николенко заявил, что единственным вариантом для завершения войны является вывод российских войск с территории Украины.

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Другими пунктами мирного плана Индонезии было прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны.

Спикер МИД заявил, что это "тоже не сработает", поскольку Россия сейчас пытается сорвать украинское контрнаступление.

"Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии", – отметил он.

  • 26 апреля 2023 года президент Бразилии заявил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.
  • Министр иностранных дел Италии Таяни сказал, что папа Франциск стремится к миру и делает все, чтобы стороны пришли к согласию, но позиция Рима неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение Россией оккупированных территорий.

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Милана Головань
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