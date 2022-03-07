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Резников: По новому оружию есть прогресс, а ВСУ получат форму, сшитую для армий НАТО

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 09:10
Резников: По новому оружию есть прогресс, а ВСУ получат форму, сшитую для армий НАТО - Фото
Алексей Резников (скриншот видео Військового телебачення України)

Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, более 140 000 украинцев вернулись из Европы, а десятки тысяч присоединились к рядам Сил теробороны. Также он подтвердил, что от иностранцев поступило более 20 000 обращений по поводу участия в Интернациональном легионе.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", — заявил Резников.

Кроме прочего, за последние три дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 000 шлемов и бронежилетов, сообщил министр.

"Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно избивать врага", — написал он.

Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. "Но уверенности в неотвратимости нашей победы придают не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы", — добавил Резников.

Юрий Смирнов
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