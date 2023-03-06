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Резников: Почему я должен подавать в отставку? Есть индивидуальная ответственность людей

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 09:19
Резников: Почему я должен подавать в отставку? Есть индивидуальная ответственность людей - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)ников

Министр обороны Алексей Резников не считает, что должен подавать в отставку из-за скандалов с его бывшими заместителями, так как существует понятие индивидуальной ответственности. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, в Минобороны работает 800 человек, а на государственных предприятиях — еще больше.

Он отметил, что если из-за каждого нарушения увольнять министра, то результата не будет. 

"Почему я должен подавать в отставку? У нас, по Конституции, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд сочтет его виновным — я признаю, что ошибся кадрово", — сказал министр. 

Резников считает, что в таком случае можно заменять городских голов или главу парламента из-за того, что кто-то из их команды "накосячил". 

Читайте также: Интервью | Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый c 18 лет должен учиться стрелять

Дмитро Гриниченко
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коррупция Алексей Резников война минобороны
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