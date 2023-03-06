Резников: Почему я должен подавать в отставку? Есть индивидуальная ответственность людей

Министр обороны Алексей Резников не считает, что должен подавать в отставку из-за скандалов с его бывшими заместителями, так как существует понятие индивидуальной ответственности. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, в Минобороны работает 800 человек, а на государственных предприятиях — еще больше.

Он отметил, что если из-за каждого нарушения увольнять министра, то результата не будет.

"Почему я должен подавать в отставку? У нас, по Конституции, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд сочтет его виновным — я признаю, что ошибся кадрово", — сказал министр.

Резников считает, что в таком случае можно заменять городских голов или главу парламента из-за того, что кто-то из их команды "накосячил".

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Дмитро Гриниченко

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