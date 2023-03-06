Резников: Почему я должен подавать в отставку? Есть индивидуальная ответственность людей
Министр обороны Алексей Резников не считает, что должен подавать в отставку из-за скандалов с его бывшими заместителями, так как существует понятие индивидуальной ответственности. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
По его словам, в Минобороны работает 800 человек, а на государственных предприятиях — еще больше.
Он отметил, что если из-за каждого нарушения увольнять министра, то результата не будет.
"Почему я должен подавать в отставку? У нас, по Конституции, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд сочтет его виновным — я признаю, что ошибся кадрово", — сказал министр.
Резников считает, что в таком случае можно заменять городских голов или главу парламента из-за того, что кто-то из их команды "накосячил".
- Резников об ожиданиях РФ о помощи Китая: У них начинает быть все гораздо хуже, чем было.
- Министр о мобилизации: План, который был утвержден в начале, еще даже не завершен.
- Глава ведомства заявил, что является "упоротым" представителем позиции, что Украине нужно собственное производство дронов.
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