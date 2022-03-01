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Резников: Предупредите всех – никакой капитуляции не будет

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 13:51
Резников: Предупредите всех – никакой капитуляции не будет - Фото
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Министр обороны Алексей Резников предупредил, что российский агрессор планирует массированную операцию по дезинформации. Он написал об этом в Facebook.

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"Уважаемые украинцы!

128 часов обороны.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского и украинской армии.

Сначала они планируют устроить перебои связи.

После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство будто бы согласилось на капитуляцию.

На "подтверждение" этого фейка будут распространяться якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!

Никакой капитуляции не будет! Только победа!

Предупредите всех, кого вы сможете.

Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.

Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украине!"

Сергей Бережной
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Алексей Резников
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