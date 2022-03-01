Резников: Предупредите всех – никакой капитуляции не будет
Министр обороны Алексей Резников предупредил, что российский агрессор планирует массированную операцию по дезинформации. Он написал об этом в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Уважаемые украинцы!
128 часов обороны.
По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.
Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского и украинской армии.
Сначала они планируют устроить перебои связи.
После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство будто бы согласилось на капитуляцию.
На "подтверждение" этого фейка будут распространяться якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.
ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!
Никакой капитуляции не будет! Только победа!
Предупредите всех, кого вы сможете.
Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.
Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!
Слава Украине!"
Комментарии