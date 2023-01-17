Резников: Путин хочет сохранить режим — это его цель. Отсюда упорство в Бахмуте и угрозы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что единственной целью российского диктатора Владимира Путина является сохранение его режима. Об этом он сообщил в интервью каналу NHK.

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По его словам, россияне угрожают Украине эскалацией войны, чтобы склонить к переговорам на своих условиях, так как знают, что их задумка по захвату страны провалилась.

Он отметил, что теперь единственной целью Кремля является сохранение режима.

"Стратегическая цель россиян — сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалацией. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что противник хочет захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить войну успешной для российского населения, отсюда и попытки захватить Бахмут, где уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

Глава Минобороны заявил, что Украина начнет переговоры с Москвой только после полного вывода оккупационных войск со всех территорий.

По данным Генштаба, в течение суток украинские силы уничтожили почти 900 оккупантов. Суммарные потери россиян с начала большой войны составляют более 117 000 убитыми.

Под Соледаром идут бои, а информация из неофициальных источников может помешать ВСУ, предостерегли в Минобороны.

США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену.

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Дмитро Гриниченко

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