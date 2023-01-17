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Резников: Путин хочет сохранить режим — это его цель. Отсюда упорство в Бахмуте и угрозы

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 17:07
Резников: Путин хочет сохранить режим — это его цель. Отсюда упорство в Бахмуте и угрозы - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что единственной целью российского диктатора Владимира Путина является сохранение его режима. Об этом он сообщил в интервью каналу NHK.

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По его словам, россияне угрожают Украине эскалацией войны, чтобы склонить к переговорам на своих условиях, так как знают, что их задумка по захвату страны провалилась. 

Он отметил, что теперь единственной целью Кремля является сохранение режима. 

"Стратегическая цель россиян — сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалацией. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями", — сказал министр.

Резников подчеркнул, что противник хочет захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить войну успешной для российского населения, отсюда и попытки захватить Бахмут, где уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

Глава Минобороны заявил, что Украина начнет переговоры с Москвой только после полного вывода оккупационных войск со всех территорий. 

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война Донбасс владимир путин бахмут переговоры с россией
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