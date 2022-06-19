Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в клубе Рамштайн"

Министр обороны Алексей Резников, которому вчера, 18 июня, исполнилось 56 лет, поблагодарил всех за поздравления и рассказал тост о российском флоте, который, по его словам, уже знают все министры обороны страны "клуба Рамштайн".

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"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!" – написал глава Минобороны.

Он поблагодарил всех за поздравления и выразил уверенность, что пожелания победы и мира будут точно реализованы.

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Оксана Житнюк

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