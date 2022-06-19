Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в клубе Рамштайн"
19.06.2022, 16:43
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - ЕРА)
Министр обороны Алексей Резников, которому вчера, 18 июня, исполнилось 56 лет, поблагодарил всех за поздравления и рассказал тост о российском флоте, который, по его словам, уже знают все министры обороны страны "клуба Рамштайн".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!" – написал глава Минобороны.
Он поблагодарил всех за поздравления и выразил уверенность, что пожелания победы и мира будут точно реализованы.
- Министр обороны США Ллойд Остин после встречи Рамштайн-3 рассказал о некоторых позициях, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине. Зеленский назвал итоги Рамштайна-3 "хорошими новостями", но ожидает увеличения помощи.
- Резников по итогам третьего Рамштайна сказал, что "будут качественные поставки, но не все можно озвучивать".
Читайте также: Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии