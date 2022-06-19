UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников рассказал тост о российском флоте, который "знают все в клубе Рамштайн"

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 16:43
Резников рассказал тост о российском флоте, который
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников, которому вчера, 18 июня, исполнилось 56 лет, поблагодарил всех за поздравления и рассказал тост о российском флоте, который, по его словам, уже знают все министры обороны страны "клуба Рамштайн".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!" – написал глава Минобороны.

Он поблагодарил всех за поздравления и выразил уверенность, что пожелания победы и мира будут точно реализованы.

Читайте также: Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников тост рамштайн флот рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 