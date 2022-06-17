Резников о третьем Рамштайне: Будут качественные поставки, но не все можно озвучивать
Украина получит качественные поставки оружия в результате третьей встречи в формате "Рамштайн", но все их озвучивать нельзя. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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"Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже сейчас. Все будет позже", – написал он.
Резников также поблагодарил украинских партнеров, в частности главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, министра обороны Польши Мариуша Блащака и других.
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Он подчеркнул, что первоочередная задача – остановить российское нашествие, а глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах.
По его словам, для этого нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков, бронетехники и средств противовоздушной обороны.
- 15 июня после Рамштайн-3 президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд.
- Остин после встречи Рамштайн-3 рассказал о некоторых позициях, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине. Зеленский назвал итоги Рамштайна-3 "хорошими новостями", но ожидает увеличения помощи.
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