Результаты выборов в Молдове: аналитик объяснил главные риски для Украины

Эксперт объясняет, какие угрозы для Украины от попыток России вмешаться в процесс выборов в Молдове

Молдаване голосуют на выборах 20 октября (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Попытки России вмешаться в референдум по евроинтеграции и президентские выборы в Молдове через подкуп голосов, несут ряд рисков и для Украины. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филиппенко.

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Первый риск, вызванный вмешательством России, заключается в возможном приходе к власти в Молдове пророссийских сил как части борьбы России против Запада, говорит эксперт.

Второй риск, по словам Филиппенко, в том, что Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Молдове, что окажет плохое влияние на безопасность в регионе.

"Третий – удар по референдуму может дать РФ козыри, что идеи евроинтеграции не популярны среди молдаван. Это может ударить по авторитету Евросоюза – то, чего хочет Россия", – сказал аналитик.

Четвертая угроза – возможность Кремля эффективно отработать на Молдове технологии подкупа, дезинформации. "Эти техники используют в 2025 году на молдовских парламентских выборах", – подчеркнул Филиппенко.

В Молдове на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду – 42,45%. Поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования.

Россия вложила около 100 млн евро в попытку сорвать президентские выборы в Молдове и референдум по вступлению в ЕС с помощью операций по дезинформации и выплатам избирателям, сообщила вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов.