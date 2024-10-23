Результати виборів у Молдові: аналітик пояснив головні ризики для України

Експерт пояснює, які загрози для України від спроб Росії втрутитися в процес виборів у Молдові

Молдавани голосують на виборах 20 жовтня (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Спроби Росії втрутитися в референдум щодо євроінтеграції та президентські вибори у Молдові через підкуп голосів, несуть низку ризиків і для України. Про це в коментарі LIGA.net розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Філіпенко.

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Перший ризик, спричинений втручанням Росії, полягає у можливому приході до влади у Молдові проросійських сил як частини боротьби Росії проти Заходу, каже експерт.

Другий ризик, за словами Філіпенка, у тому, що Росія і далі дестабілізуватиме ситуацію в Молдові, що погано вплине на безпекову ситуацію в регіоні.

"Третій – удар по референдуму може дати РФ козирі, що ідеї євроінтеграції не популярні серед молдаван. Це може вдарити по авторитету Євросоюзу – те, чого хоче Росія", – сказав аналітик.

Четверта загроза – можливість Кремля ефективно відпрацювати на Молдові технології підкупу, дезінформації. "Ці техніки використають 2025-го на молдовських парламентських виборах", – наголосив Філіпенко.

У Молдові на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду – 42,45%. Підтримуваний проросійськими партіями Олександр Стояногло – 25,98%.

Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування.

Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати президентські вибори у Молдові та референдум щодо вступу в ЄС за допомогою операцій з дезінформації та виплат виборцям, повідомила віцепремʼєрка Молдови Крістіна Герасимов.