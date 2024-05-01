РФ бьет по Херсонской области дронами. Прокудин: Целятся даже по похоронному транспорту

Радуга над уничтоженной техникой в селе Посад-Покровское Херсонской области (Фото: EPA)

Россия атакует Херсон и область сотнями беспилотников, с начала 2024 года зафиксировано 300 попаданий FPV. Оккупанты целят по гражданскому населению и даже по похоронному транспорту. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Председатель Херсонской ОГА заявил, что российские военные "кошмарят" Херсонщину беспилотниками: они сотнями летают, сбрасывают взрывчатку. По его словам, уже зафиксировано более 600 случаев по области, 300 попаданий FPV с начала года.

"Целят по гражданским, которые вышли в магазин, везут гуманитарку. Даже по похоронному транспорту. Дронов люди боятся больше, чем другого оружия", – рассказал он.

Прокудин отметил, что в городе сигнал тревоги звучит и до 10 раз, однако, он может предупредить только о ракетной опасности и дронах, но армия России бьет по городу с временно оккупированного левобережья из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, FPV-дроны применяют.

"Об этом не получается предупредить заблаговременно, между "выходом" и "прилетом" – секунды", – добавил он.

13 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что российские захватчики пытались устроить покушение на жизнь главы Херсонской обладминистрации Прокудина, но это предотвратила СБУ.

27 апреля председатель Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты используют FPV-дроны не только на поле боя, но и против гражданских – в частности, возле Волчанска Харьковской области и Никопольщины.

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