РФ бьет по Херсонской области дронами. Прокудин: Целятся даже по похоронному транспорту
Россия атакует Херсон и область сотнями беспилотников, с начала 2024 года зафиксировано 300 попаданий FPV. Оккупанты целят по гражданскому населению и даже по похоронному транспорту. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Председатель Херсонской ОГА заявил, что российские военные "кошмарят" Херсонщину беспилотниками: они сотнями летают, сбрасывают взрывчатку. По его словам, уже зафиксировано более 600 случаев по области, 300 попаданий FPV с начала года.
"Целят по гражданским, которые вышли в магазин, везут гуманитарку. Даже по похоронному транспорту. Дронов люди боятся больше, чем другого оружия", – рассказал он.
Прокудин отметил, что в городе сигнал тревоги звучит и до 10 раз, однако, он может предупредить только о ракетной опасности и дронах, но армия России бьет по городу с временно оккупированного левобережья из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, FPV-дроны применяют.
"Об этом не получается предупредить заблаговременно, между "выходом" и "прилетом" – секунды", – добавил он.
13 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что российские захватчики пытались устроить покушение на жизнь главы Херсонской обладминистрации Прокудина, но это предотвратила СБУ.
- 27 апреля председатель Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты используют FPV-дроны не только на поле боя, но и против гражданских – в частности, возле Волчанска Харьковской области и Никопольщины.
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