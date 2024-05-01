РФ масовано б'є по Херсонщині дронами. Прокудін: Цілять навіть по похоронному транспорту
Росія атакує Херсон та область сотнями безпілотників, з початку 2024 року зафіксовано 300 влучань FPV. Окупанти цілять по цивільному населенні й навіть по похоронному транспорті. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Голова Херсонської ОВА заявив, що російські військові "кошмарять" Херсонщину безпілотниками: вони сотнями літають, скидають вибухівку. За його словами, вже зафіксовано понад 600 випадків по області, 300 влучань FPV з початку року.
"Цілять по цивільним, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", – розповів він.
Прокудін зазначив, що у місті сигнал тривоги звучить й до 10 разів, однак, він може попередити лише про ракетну небезпеку і дрони, але армія Росії б'є по місту з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії, РСЗО, мінометів, танків, FPV-дрони застосовують.
"Про це не виходить попередити завчасно, між "виходом" і "прильотом" – секунди", – додав він.
13 квітня голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що російські загарбники намагалися влаштувати замах на життя голови Херсонської обладміністрації Прокудіна, але цьому запобігла СБУ.
- 27 квітня голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти використовують FPV-дрони не тільки на полі бою, але і проти цивільних – зокрема, біля Вовчанська Харківської області та на Нікопольщині.
Читайте також: "Росіяни хочуть закріпитися на Правому березі", – голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін