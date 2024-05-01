РФ масовано б'є по Херсонщині дронами. Прокудін: Цілять навіть по похоронному транспорту

Веселка над знищеною технікою в селі Посад-Покровське на Херсонщині (Фото: EPA)

Росія атакує Херсон та область сотнями безпілотників, з початку 2024 року зафіксовано 300 влучань FPV. Окупанти цілять по цивільному населенні й навіть по похоронному транспорті. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Голова Херсонської ОВА заявив, що російські військові "кошмарять" Херсонщину безпілотниками: вони сотнями літають, скидають вибухівку. За його словами, вже зафіксовано понад 600 випадків по області, 300 влучань FPV з початку року.

"Цілять по цивільним, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", – розповів він.

Прокудін зазначив, що у місті сигнал тривоги звучить й до 10 разів, однак, він може попередити лише про ракетну небезпеку і дрони, але армія Росії б'є по місту з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії, РСЗО, мінометів, танків, FPV-дрони застосовують.

"Про це не виходить попередити завчасно, між "виходом" і "прильотом" – секунди", – додав він.

13 квітня голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що російські загарбники намагалися влаштувати замах на життя голови Херсонської обладміністрації Прокудіна, але цьому запобігла СБУ.

27 квітня голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти використовують FPV-дрони не тільки на полі бою, але і проти цивільних – зокрема, біля Вовчанська Харківської області та на Нікопольщині.

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