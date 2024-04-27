Росія гатить FPV-дронами по цивільних: біля Вовчанська поцілила у водія вантажівки – фото

У Повітряних силах наголосили, що окупанти активно використовують дрони – як FPV, так і розвідувальні. Тому важливо посилювати РЕБ

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Окупанти використовують FPV-дрони не тільки на полі бою, але і проти цивільних – зокрема, біля Вовчанська Харківської області та на Нікопольщині.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль.

Поранення отримав цивільний 52-річний водій, він у лікарні у важкому стані.

Фото – Telegram Синєгубова

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ввечері 26 квітня та вночі РФ продовжувала гатити по Нікопольщині, тричі обстрілявши район з артилерії та чотири рази вдаривши безпілотниками.

Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону уточнив, що мова йде про скиди з FPV-дронів.

"Вони полюють на цивільне населення", – сказав він.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш, коментуючи удари окупантів FPV-дронами по цивільних, наголосив в ефірі телемарафону, що РФ зараз активно використовує різні дрони – не тільки FPV, а і розвідувальні, з метою виявлення українських засобів протиповітряної оборони. На тлі цього він наголосив на важливості засобів радіоелектронної боротьби.

Вночі проти 27 квітня Росія запустила ракети по Україні: силам ППО вдалося збити 21 із 34.

Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад 1000 людей.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уночі росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

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