Росія гатить FPV-дронами по цивільних: біля Вовчанська поцілила у водія вантажівки – фото
Окупанти використовують FPV-дрони не тільки на полі бою, але і проти цивільних – зокрема, біля Вовчанська Харківської області та на Нікопольщині.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль.
Поранення отримав цивільний 52-річний водій, він у лікарні у важкому стані.
Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ввечері 26 квітня та вночі РФ продовжувала гатити по Нікопольщині, тричі обстрілявши район з артилерії та чотири рази вдаривши безпілотниками.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону уточнив, що мова йде про скиди з FPV-дронів.
"Вони полюють на цивільне населення", – сказав він.
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш, коментуючи удари окупантів FPV-дронами по цивільних, наголосив в ефірі телемарафону, що РФ зараз активно використовує різні дрони – не тільки FPV, а і розвідувальні, з метою виявлення українських засобів протиповітряної оборони. На тлі цього він наголосив на важливості засобів радіоелектронної боротьби.
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