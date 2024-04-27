Россия бьет FPV-дронами по гражданским: возле Волчанска попала в водителя грузовика – фото

В Воздушных силах отметили, что оккупанты активно используют дроны – как FPV, так и разведывательные. Поэтому важно усиливать РЭБ

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Оккупанты используют FPV-дроны не только на поле боя, но и против гражданских – в частности, возле Волчанска Харьковской области и на Никопольщине.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 13:00 неподалеку от Волчанска вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль.

Ранения получил гражданский 52-летний водитель, он в больнице в тяжелом состоянии.

Фото – Telegram Синегубова

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что вечером 26 апреля и ночью РФ продолжала бить по Никопольщине, трижды обстреляв район из артиллерии и четыре раза ударив беспилотниками.

Первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире телемарафона уточнил, что речь идет о сбросах с FPV-дронов.

"Они охотятся за гражданским населением", – сказал он.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш, комментируя удары оккупантов FPV-дронами по гражданским, отметил в эфире телемарафона, что РФ сейчас активно использует различные дроны – не только FPV, но и разведывательные, с целью выявления украинских средств противовоздушной обороны. На фоне этого он акцентировал на важности средств радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 27 апреля Россия запустила ракеты по Украине: силам ПВО удалось сбить 21 из 34.

Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском заведении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находились более 1000 человек.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

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