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РФ бросила едва созданный полк на первую линию: несет значительные потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 07:44
РФ бросила едва созданный полк на первую линию: несет значительные потери – Генштаб - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Минобороны)

Армия России бросила недавно созданный полк на первую линию на юге, он несет значительные потери. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ за сутки нанесла 19 авиационных и 10 ракетных ударов, 90 раз била из РСЗО – пострадали более 30 населенных пунктов.

Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку, который был на скорую руку создан в составе 1-го армейского корпуса. Этот полк сразу бросили на первую линию в Херсонской и Николаевской областях, хотя у военных – старая экипировка, перебои с водой и продовольствием. Родственники мобилизованных готовят обращения к российским правоохранительным органам о значительных потерях и бездействии командования.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районах Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского.

Авиация нанесла 24 удара: поражено 20 районов скопления сил и техники, четыре зенитных ракетных комплекса врага. Силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Су-25, три беспилотника и три авиаракеты Х-59.

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Марко Сировой
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ВСУ война армия рф генштаб юг полк войска россии
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