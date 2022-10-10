РФ бросила едва созданный полк на первую линию: несет значительные потери – Генштаб

Армия России бросила недавно созданный полк на первую линию на юге, он несет значительные потери. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ за сутки нанесла 19 авиационных и 10 ракетных ударов, 90 раз била из РСЗО – пострадали более 30 населенных пунктов.

Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку, который был на скорую руку создан в составе 1-го армейского корпуса. Этот полк сразу бросили на первую линию в Херсонской и Николаевской областях, хотя у военных – старая экипировка, перебои с водой и продовольствием. Родственники мобилизованных готовят обращения к российским правоохранительным органам о значительных потерях и бездействии командования.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районах Озаряновки, Каменки, Первомайского и Невельского.

Авиация нанесла 24 удара: поражено 20 районов скопления сил и техники, четыре зенитных ракетных комплекса врага. Силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Су-25, три беспилотника и три авиаракеты Х-59.

10 октября сообщалось, что Россия пытается остановить наступление ВСУ на юге: ставит мины и тянет резервы.

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Марко Сировой

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