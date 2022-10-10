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Россия пытается остановить наступление ВСУ на юге: ставит мины и тянет резервы

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 07:10
Россия пытается остановить наступление ВСУ на юге: ставит мины и тянет резервы - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Армии России пытается остановить продвижение сил обороны Украины на юге. Для этого она расставляет мины и подтягивает резервы, сообщает оперативное командование "Юг".

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Россияне ведут оборону, обстреливают и пытаются удержать рубежи на юге. Чтобы помешать продвижению ВСУ, они минируют местность. Также оккупанты подтягивают резервы на направления продвижения ВСУ – около 200 военных и до 30 единиц боевой техники.

Армия РФ пыталась атаковать украинские позиции по направлению от Безводного на Давыдов Брод, но отошла после существенных потерь. Оккупанты нанесли семь авиаударов за сутки, атаковали дроном-камикадзе Дудчаны. Вечером РФ ударила ракетой в направлении Очакова – повреждено восемь домов, ранен местный житель.

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Авиация ВСУ нанесла девять ударов по россиянам, ракетчики и артиллеристы выполнили 246 заданий: оккупанты потеряли 44 военных, две РСЗО "Град", четыре танка, 10 единиц автобронетехники, четыре миномета 120-мм, также повреждены два танка, две бронемашины, гаубица "Мста-С".

В Черном море находятся 11 кораблей РФ, количество ракетоносителей увеличено до шести. На Украину направлены 40 ракет "Калибр".

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Марко Сировой
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ВСУ война Херсон резервы наступление армия рф юг войска россии
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