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Взрыв на Крымском мосту может подорвать логистику РФ. Это удар для Путина — Британия

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 09:09
Взрыв на Крымском мосту может подорвать логистику РФ. Это удар для Путина — Британия - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (Фото: скриншот с видео)

Взрыв на Крымском мосту 8 октября затруднит логистику российских оккупантов на юге и, вероятно, "сильно затронет" диктатора Владимира Путина. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что две из четырех проезжих частей Крымского моста обрушились в нескольких местах на протяжении примерно 250 метров — почти наверняка возобновится движение некоторых транспортных средств по двум другим проезжим частям, но пропускная способность будет серьезно снижена.

Отмечается, что степень повреждения железнодорожного полотна неизвестна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, серьезно повлияет на и без того "напряженную способность" России поддерживать свои силы на юге Украины.

Британцы подчеркивают, что железнодорожный переезд Крымского моста во время полномасштабного вторжения России сыграл ключевую роль в переброски тяжелой техники на южный фронт. 

Также в сводке обращают внимание, что "инцидент" на мосту, вероятно, "сильно затронет" Путина, так как взрыв произошел через несколько часом после его 70-летия — он лично открывал переправу, а подрядчиком строительства был олигарх и его друг детства Аркадий Ротенберг. 

В последние месяцы бывший телохранитель Путина, а нынешний командующий Росгвардией Виктор Золотов публично заверял о безопасности моста, резюмировала британская разведка. 

Читайте также: "Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Дмитро Гриниченко
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война Крым крымский мост временно оккупированные территории британская разведка
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