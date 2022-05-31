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РФ бросила много сил к Северодонецку и рискует на других направлениях – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 10:25
РФ бросила много сил к Северодонецку и рискует на других направлениях – разведка Британии - Фото
Лугаская область, война (фото - Сергій Гайдай, Telegram)

Армия России сосредоточила много сил возле Северодонецка, а потому рискует на других направлениях. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Отмечается, что захват Лимана способствует усилиям РФ по закрытию Северодонецкого "кармана". Сейчас продолжаются сильные обстрелы и, вероятно, идут бои на окраинах Северодонецка.

Наибольшие успехи в этом месте имеет южна группировка войск РФ, прогресс был медленным, но успехи оккупантов сохраняются, отмечают британцы. При этом Украина сохраняет контроль за дорогами в район Северодонецка.

РФ бросила много сил к Северодонецку и рискует на других направлениях – разведка Британии

По словам разведчиков, Россия добилась под Северодонецком наибольших для себя локальных успехов за счет сосредоточения больших сил и огневых средств на относительно небольшой территории. "Это вынуждает Россию идти на риск в других местах на оккупированной территории", – считают в разведке.

Британцы отмечают, что для достижения ключевой политической цели – контроля над Луганской и Донецкой областями – России придется решать сложные задачи за пределами Северодонецка, в частности в Краматорске и на трассе М04 Днепр-Донецк.

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Марк Сировой
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Донбасс северодонецк армия рф войска россии разведка великобритании
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