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Гайдай о Северодонецке: Армия России контролирует часть города, остались 15 000 жителей

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 09:47
Гайдай о Северодонецке: Армия России контролирует часть города, остались 15 000 жителей - Фото
Северодонецк (фото - ЕРА)

Российские оккупанты контролируют часть Северодонецка, но не могут свободно продвигаться – в городе находятся и украинские силы. В городе остаются около 15 000 мирных жителей, заявил в эфире национального телемарафона и написал в Telegram, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация – чрезвычайно сложная. В Северодонецке часть города уже контролируется российской армией. Они еще пару дней назад отчитались, что весь город захватили. Это не так. Есть там наши парни, более того – дают им отпор. То есть продвигаться они (россияне. – Ред.) там свободно не могут", – сказал он.

По словам Гайдая, россияне сейчас планируют операцию по "зачистке" территории вокруг Северодонецка. Туда перебросили примерно батальон российских солдат, которые будут идти по селам, таким как Боровское и Сиротино.

Кроме того, оккупанты подтягивают технику класса "Солнцепек", чтобы "выжигать украинских военных вместе с гражданским населением", отметил Гайдай.

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При этом глава ОВА не считает, что есть риск окружения Северодонецка. По его словам, у украинских сил еще есть возможность отхода к Лисичанску. "Само окружение не угрожает, единственное – они понемножку продвигаются в центр города", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что в Северодонецке осталось около 15 000 жителей из 120 000, которые были до полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики. Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", – добавил он.

Глава ОВА добавил, что другие подконтрольные Украине части Луганской области полностью обстреливаются.

"Но успеха в направлении Золотого, Тошковки, Лисичанска у врага нет. Трассу Лисичанск-Бахмут они не контролируют, но обстреливают", – сказал Гайдай.

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Марк Сировой
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луганская область северодонецк лисичанск армия рф Сергей Гайдай войска россии
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