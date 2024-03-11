РФ давит на оборону под Новопавловкой и Авдеевкой, за сутки – 64 боестолкновения: карта

Больше всего из боевых столкновений – 25, на Новопавловском направлении, 17 – под Авдеевкой

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

За минувшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения, враг нанес четыре ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом стало известно из утренней сводки Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Больше всего боевых столкновений – 25 – на Новопавловском направлении, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск в районах: Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении, ВСУ отразили 17 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении украинские военные отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Ореховском направлении отбиты три атаки противника в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций, противник совершил четыре бесполезных штурмовых действия.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одному зенитному ракетному комплексу противника. Ракетчики поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и два средства противовоздушной обороны противника.

В ночь на 11 марта в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов был прилет на территории Слободского района города: был атакован объект гражданской инфраструктуры, повреждены жилые здания.

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