Росія тисне на оборону під Новопавлівкою та Авдіївкою, за добу – 64 бойові зіткнення: мапа

Найбільше з бойових зіткнень – 25, на Новопавлівському напрямку, 17 – під Авдіївкою

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

За минулу добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення, ворог завдав чотири ракетні та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це стало відомо із ранкового зведення Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Найбільше бойових зіткнень – 25 – на Новопавлівському напрямку, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ у районах: Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Оріхівському напрямку відбито три атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Мапа: Deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій, противник здійснив чотири марні штурмові дії.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітному ракетному комплексу противника. Ракетники вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та два засоби протиповітряної оборони противника.

ДОПОВНЕНО О 08:17. Загальні бойові втрати противника з початку великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 424 980 (+920);

→ танків ‒ 6739 (+8);

→ бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24);

→ артилерійських систем – 10499 (+33);

→ РСЗВ – 1016 (+1);

→ засоби ППО ‒ 711 (+2);

→ літаків – 347 (+0);

→ гелікоптерів – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59);

→ крилаті ракети ‒ 1919 (+0);

→ кораблі /катери ‒ 26 (+0);

→ підводні човни – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74);

→ спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).

У ніч проти 11 березня у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів був приліт на території Слобідського району міста: був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будівлі.

Читайте також: Нічна атака по Добропіллю: пошкоджено адмінбудівлі, триває гасіння пожежі – фото