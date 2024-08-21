РФ финансирует деятельность, чтобы раскалывать тех, кто остался и уехал из Украины – СНБО

Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

РФ через свои агентурные сети создает общественные организации для украинцев за рубежом, а также финансирует деятельность, направленную на раскол между оставшимися в Украине и теми, кто уехал. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

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"Россия через агентурные сети создает общественные организации для украинцев за границей. Во многих из них работают с украинцами, оказывая юридические услуги, помогая с поиском жилья и работы", – написал он.

Коваленко отметил, что также РФ финансирует информационную деятельность, направленную на раскол между уехавшими и оставшимися в Украине.

При этом захватчики финансируют и отдельных блогеров, которые находятся за границей – их задачей как раз и является сеяние таких расколов между украинцами, добавил глава ЦПД.

Ранее заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий сообщил, что россияне начали "очень мощную работу" с украинскими беженцами за рубежом, чтобы те потеряли свою идентичность и никогда не возвращались домой.

Также Скибицкий рассказал, что россияне готовят новые пропагандистские операции против Украины в странах Евросоюза, в Италии уже проводятся "мощные информационные мероприятия".

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