Росія фінансує діяльність, щоб сіяти розколи між тими, хто лишився та поїхав з України – Центр РНБО

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

РФ через свої агентурні мережі створює громадські організації для українців за кордоном, а також фінансує діяльність, направлену на розкол між тими, хто лишився в Україні, та тими, хто поїхав. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

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"Росія через агентурні мережі створює громадські організації для українців за кордоном. У багатьох з них працюють з українцями, надаючи юридичні послуги, допомагаючи з пошуком житла та роботи", – написав він.

Коваленко зазначив, що також РФ фінансує інформаційну діяльність, направлену на розкол між тими, хто поїхав, і хто лишився в Україні.

Разом з тим загарбники фінансують й окремих блогерів, які перебувають за кордоном – їх завданням якраз і є сіяння таких розколів між українцями, додав голова ЦПД.

Раніше заступник голови воєнної розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни розпочали "дуже потужну роботу" з українськими біженцями за кордоном задля того, щоб ті втратили свою ідентичність та ніколи не поверталися додому.

Також Скібіцький розповів, що росіяни готують нові пропагандистські операції проти України в країнах Євросоюзу, в Італії вже проводяться "потужні інформаційні заходи".

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