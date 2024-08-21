ГУР: РФ готовит новые пропагандистские операции против Украины в ЕС, в Италии уже начались

Вадим Скибицкий (Скриншот по видео)

Россияне готовят новые пропагандистские операции против Украины в странах Евросоюза, в Италии уже проводятся "мощные информационные мероприятия". Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает издание LB.ua.

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По его словам, РФ готовит новые пропагандистские операции против Украины в государствах ЕС – и уже сейчас проводит "мощные информационные мероприятия" в Италии.

В этой стране Россия использует своих приспешников – так называемых "журналистов" с временно оккупированных территорий Украины, распространяющих пропагандистские материалы в пользу захватчиков, отметил Скибицкий.

Речь идет о презентации различных "художественных и документальных книг" о якобы преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей, пояснил разведчик.

Кроме того, добавил он, россияне активно собирают информацию на оккупированной территории об украинской военной деятельности и используют много площадок, чтобы распространять свою пропаганду в Европе через медиа и пророссийских деятелей.

В частности, в течение целого года парламентская комиссия Государственной думы РФ "собирала доказательную базу" насчет отношения Украины к детям – и ГУР ожидает, что это все Россия "будет вываливать" международному сообществу, чтобы оправдать свою вооруженную агрессию.

Ранее, в 2023 году, итальянский художник Jorit создал пропагандистскую мурал во временно оккупированном Мариуполе. А в начале 2024 года в итальянском городе Модена планировалась российская выставка о том, что Мариуполь якобы "быстро и качественно восстанавливается" после оккупации. Мероприятие было отменено после вмешательства украинского Министерства иностранных дел.

Также Скибицкий сообщил, что россияне начали "очень мощную работу" с украинскими беженцами за границей, чтобы те потеряли свою идентичность и никогда не возвращались домой.

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