Итальянские журналисты, сделавшие репортаж в Судже, вернутся на родину из-за угроз РФ

Они должны вылететь в Милан в воскресенье, 18 августа

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Журналисты итальянского телеканала RAI, сделавшие репортаж с подконтрольной украинским войскам части Курской области, после угроз со стороны России вернутся на родину. Об этом сообщила итальянская государственная телекомпания RAI, передает агентство Reuters.

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Телекомпания объяснила, что приказала журналистке Стефании Баттистине и оператору Симону Траини вернуться в Италию ради личной безопасности. Они должны вылететь в Милан в воскресенье, 18 августа.

Ранее на этой неделе репортеры RAI показали репортаж о наступлении Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ. Вероятно, они стали первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск. После этого на журналистов посыпались угрозы, в частности, об уголовной ответственности за "незаконное проникновение" на территорию России.

16 августа российские пропагандисты писали, что Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Италии, чтобы вручить ноту протеста. МИД Италии сообщил, что посол Чечилия Пиччони объяснила российским властям, что RAI и его новостные команды действовали независимо и автономно.

"Журналистика не является преступлением. Возможность того, что московские власти отдадут Баттистине и Траини под суд, неприемлема. Журналистская деятельность не осуществляется с предварительного разрешения", – говорится в совместном заявлении профсоюза RAI Usigrai и итальянского национального профсоюза прессы FNSI.

17 августа пропагандисты РФ сообщили, что Федеральная служба безопасности государства-агрессора открыла дело против итальянских журналистов.

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