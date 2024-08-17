Італійські журналісти, які зробили репортаж в Суджі, повернуться на батьківщину через погрози РФ

Вони мають вилетіти до Мілану у неділю, 18 серпня

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Журналісти італійського телеканалу RAI, які зробили репортаж з підконтрольної українським військам частини Курської області, після погроз з боку Росії повернуться на батьківщину. Про це повідомила італійська державна телекомпанія RAI, передає агентство Reuters.

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Телекомпанія пояснила, що наказала журналістці Стефанії Баттістіні та оператору Сімону Траїні повернутися до Італії заради особистої безпеки. Вони мають вилетіти до Мілану у неділю, 18 серпня.

Раніше цього тижня репортери RAI показали репортаж про наступ Збройних Сил України в Курській області РФ. Ймовірно, вони стали першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск. Після цього на журналістів посипалися погрози, зокрема, щодо кримінальної відповідальності за "незаконне проникнення" на територію Росії.

16 серпня російські пропагандисти писали, що Міністерство закордонних справ РФ викликало до себе посла Італії, щоб вручити ноту протесту. МЗС Італії повідомило, що пані посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно й автономно.

"Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Баттістіні та Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу", – йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

17 серпня пропагандисти РФ повідомили, що Федеральна служба безпеки держави-агресора відкрила справу проти італійських журналістів.

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