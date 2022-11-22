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РФ как "спонсор терроризма" потеряет ключевой инструмент влияния на чужие элиты – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 20:09
РФ как
Михаил Подоляк (фото - ОП)

После завтрашнего голосования Европарламента за признание России государством-спонсором терроризма РФ потеряет влияние на элиты других стран. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Завтра, 23 ноября, Европарламент будет голосовать за резолюцию о признании РФ спонсором терроризма. Подоляк уверен, что европейские партнеры примут "абсолютно проукраинское решение" – резолюция будет принята.

"Репутационно это будет крайне негативно сказываться на РФ, потому что страна, которая является спонсором терроризма, не сможет быть, например, спонсором культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что РФ часто выступала спонсором разных международных федераций и прочего, и этого больше не будет в случае принятия резолюции.

Также, по мнению Подоляка, решение о признании РФ спонсором терроризма станет "маркером" для других стран, что с Россией репутационно вообще не нужно иметь никаких отношений, и это будет касаться не только европейских стран.

Он добавил, что в Европе "очень мало" стран, которые могут выступить против резолюции или захотят воздержаться, и потому это не повлияет на результат голосования Европарламента.

  • Украина неоднократно призывала США признать Россию страной-спонсором терроризма. В Штатах пока не спешат с таким шагом, но глава МИД Кулеба подчеркнул, что Украине уже не раз говорили "нет", а в итоге то или иное решение все же принималось.
  • 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию террористической при нынешнем режиме.
  • В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование состоится завтра.
Оксана Житнюк
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