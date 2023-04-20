РФ накрыла артиллерией села под Запорожьем: убила супружескую пару в собственном дворе

Российские оккупанты 20 апреля совершили артиллерийский обстрел Запорожской области. В результате атаки врага погибли два человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По словам чиновника, снаряд армии РФ унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе.

Малашко также рассказал, что во время удара россиян по Каменскому пострадала 62-летняя женщина. Она как раз возвращалась из магазина, куда ходила за хлебом для себя и соседей.

Местную жительницу с травмами уже доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей всю необходимую помощь, добавил глава ОВА.

Ночью 9 апреля 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, убили ребенка и его отца, мать получила ранения.

16 апреля во время российского обстрела Запорожской области была повреждена церковь в Камышевахе.

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Олег Васьків

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