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РФ накрыла артиллерией села под Запорожьем: убила супружескую пару в собственном дворе

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 19:50
РФ накрыла артиллерией села под Запорожьем: убила супружескую пару в собственном дворе - Фото
Артиллерия РФ (Фото - ЕРА)

Российские оккупанты 20 апреля совершили артиллерийский обстрел Запорожской области. В результате атаки врага погибли два человека, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По словам чиновника, снаряд армии РФ унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе.

Малашко также рассказал, что во время удара россиян по Каменскому пострадала 62-летняя женщина. Она как раз возвращалась из магазина, куда ходила за хлебом для себя и соседей.

Местную жительницу с травмами уже доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей всю необходимую помощь, добавил глава ОВА.

РФ накрыла артиллерией села под Запорожьем: убила супружескую пару в собственном дворе

РФ накрыла артиллерией села под Запорожьем: убила супружескую пару в собственном дворе

Читайте также: "Окоп-рекордсмен", много мин и 113 БТГр. В ВСУ рассказали о действиях РФ под Запорожьем

Олег Васьків
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