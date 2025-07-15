Россия атаковала ракетами медучреждение в Сумской области: пострадал ребенок – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 15 июля Россия атаковала Шосткинскую общину тремя ракетами. В результате обстрела повреждена больница, девочка получила ранения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Приблизительно в 01:00 российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шосткинской общине. В результате атаки вспыхнул пожар.

Помимо больницы, повреждены несколько многоэтажных домов и нежилое помещение. Предварительно, в результате обстрела пострадал ребенок.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям