Россия атаковала ракетами медучреждение в Сумской области: пострадал ребенок – фото
В ночь на 15 июля Россия атаковала Шосткинскую общину тремя ракетами. В результате обстрела повреждена больница, девочка получила ранения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Приблизительно в 01:00 российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шосткинской общине. В результате атаки вспыхнул пожар.
Помимо больницы, повреждены несколько многоэтажных домов и нежилое помещение. Предварительно, в результате обстрела пострадал ребенок.
- Россия ежедневно наносит удары по населенным пунктам Сумской области. 7 июля оккупанты дважды за день атаковали Бытыцкую старостинскую общину. Известно о двух погибших.
- В тот же день часть Сумского района осталась без электричества из-за российского удара.
- 14 июля Россия нанесла удар по одному из учебных заведений Сум. В результате атаки пострадали 11 человек.
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