Росія атакувала ракетами медзаклад на Сумщині: постраждала дитина – фото
У ніч на 15 липня Росія атакувала Шосткинську громаду трьома ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню, дівчинка зазнала поранень, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Близько 01:00 росіяни завдали ударів по медичному закладу в Шосткинській громаді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Попередньо внаслідок обстрілу травмовано дитину.
- Росія щодня завдає ударів по населених пунктах Сумської області. 7 липня окупанти двічі за день атакували Битицький старостинський округ. Відомо про двох загиблих.
- Цього самого дня частина Сумського району залишилась без електроенергії через російський удар.
- 14 липня Росія атакувала один із навчальних закладів Сум. Внаслідок атаки – 11 постраждалих.
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