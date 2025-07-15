Росія атакувала ракетами медзаклад на Сумщині: постраждала дитина – фото

Росіяни завдали ракетних ударів по Шосткинській громаді

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч на 15 липня Росія атакувала Шосткинську громаду трьома ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню, дівчинка зазнала поранень, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Близько 01:00 росіяни завдали ударів по медичному закладу в Шосткинській громаді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення. Попередньо внаслідок обстрілу травмовано дитину.

Фото: ДСНС