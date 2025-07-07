Частина Сумського району залишилася без світла через удар Росії

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Російська армія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі, у результаті чого частина споживачів залишилася без світла. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Окупанти завдали удару увечері в понеділок, 7 липня. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання.

Григоров уточнив, що наразі тривають відновлювальні роботи.

В АТ "Сумиобленерго" підтвердили, що світло зникло через ворожу атаку.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", – йдеться у повідомленні.

У компанії закликали зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергосистеми.

ДОПОВНЕНО О 19:55. Міністерство енергетики повідомило, що окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок дронової атаки пошкоджено енергетичне обладнання товариства.

Близько 23 000 абонентів знеструмлено. Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів Сум в найкоротші терміни.

Росія щодня завдає ударів по населених пунктах Сумської області. 7 липня окупанти двічі за день атакувала Битицький старостинський округ. Відомо про двох загиблих.