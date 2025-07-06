Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день атакувала Битицький старостинський округ, що входить до складу Сумської міської об'єднаної територіальної громади. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
В ніч проти 6 липня ворог застосував керовані авіаційні бомби та ракети.
Внаслідок атаки було пошкоджено 15 приватних будинків. Постраждалих не було.
Близько 15:45 Росія повторно завдала удару по округу чотирма безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано п'ять будинків, виникли пожежі.
Одна людина загинула, одна дістала поранень.
Триває рятувальна операція, під завалами можуть залишатися люди.
- Росія постійно атакує прикордонні Суми ракетами, КАБами, безпілотниками та РСЗВ. 3 червня РФ завдала удару, внаслідок якого загинули шестеро містян, а 29 людей дістали поранень.
- 3 та 4 червня у Сумській громаді оголошено Днями жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.