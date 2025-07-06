Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Наслідки російської атаки (Фото: Telegram Сергія Кривошеєнка)

Росія двічі за день атакувала Битицький старостинський округ, що входить до складу Сумської міської об'єднаної територіальної громади. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

В ніч проти 6 липня ворог застосував керовані авіаційні бомби та ракети.

Внаслідок атаки було пошкоджено 15 приватних будинків. Постраждалих не було.

Близько 15:45 Росія повторно завдала удару по округу чотирма безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано п'ять будинків, виникли пожежі.

Одна людина загинула, одна дістала поранень.

Триває рятувальна операція, під завалами можуть залишатися люди.

Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото
  • Росія постійно атакує прикордонні Суми ракетами, КАБами, безпілотниками та РСЗВ. 3 червня РФ завдала удару, внаслідок якого загинули шестеро містян, а 29 людей дістали поранень.
  • 3 та 4 червня у Сумській громаді оголошено Днями жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу.
Сумиракетна атакаатака БпЛА