Росія двічі за день вдарила по одному округу в Сумах, є загиблий – фото

Під завалами після другої атаки можуть залишатися люди

Наслідки російської атаки (Фото: Telegram Сергія Кривошеєнка)

Росія двічі за день атакувала Битицький старостинський округ, що входить до складу Сумської міської об'єднаної територіальної громади. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

В ніч проти 6 липня ворог застосував керовані авіаційні бомби та ракети.

Внаслідок атаки було пошкоджено 15 приватних будинків. Постраждалих не було.

Близько 15:45 Росія повторно завдала удару по округу чотирма безпілотниками. Внаслідок удару було зруйновано п'ять будинків, виникли пожежі.

Одна людина загинула, одна дістала поранень.

Триває рятувальна операція, під завалами можуть залишатися люди.