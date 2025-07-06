Россия дважды за день нанесла удары по одному району в Сумах, есть погибший – фото

Под завалами после второй атаки могут оставаться люди

Последствия российской атаки (Фото: Telegram Сергея Кривошеенко)

Россия дважды за день атаковала Битицкий старостинский округ, входящий в состав Сумской городской объединенной территориальной общины. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В ночь на 6 июля враг применил управляемые авиационные бомбы и ракеты.

В результате атаки были повреждены 15 частных домов. Пострадавших не было.

Приблизительно в 15:45 Россия повторно нанесла удар по округу четырьмя беспилотниками. В результате удара были разрушены пять домов, возникли пожары.

Один человек погиб и один получил ранения.

Продолжается спасательная операция, под завалами могут оставаться люди.