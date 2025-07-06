Россия дважды за день нанесла удары по одному району в Сумах, есть погибший – фото
Россия дважды за день атаковала Битицкий старостинский округ, входящий в состав Сумской городской объединенной территориальной общины. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
В ночь на 6 июля враг применил управляемые авиационные бомбы и ракеты.
В результате атаки были повреждены 15 частных домов. Пострадавших не было.
Приблизительно в 15:45 Россия повторно нанесла удар по округу четырьмя беспилотниками. В результате удара были разрушены пять домов, возникли пожары.
Один человек погиб и один получил ранения.
Продолжается спасательная операция, под завалами могут оставаться люди.
- Россия постоянно атакует приграничные Сумы ракетами, КАБами, беспилотниками и РСЗО. 3 июня РФ нанесла удар, в результате которого погибли шесть горожан, а 29 человек получили ранения.
- 3 и 4 июня в Сумской общине объявлены днями траура по погибшим в результате обстрела со стороны России.