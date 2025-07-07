Часть Сумского района осталась без света из-за удара России

Блэкаут (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе, в результате чего часть потребителей осталась без света. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Оккупанты нанесли удар вечером в понедельник, 7 июля. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения.

Григоров уточнил, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

В АО "Сумыоблэнерго" подтвердили, что отключение света произошло из-за вражеской атаки.

"В целях безопасности мы не разглашаем подробности и последствия, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Мы работаем в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения в каждый дом", – говорится в сообщении.

В компании призвали сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий, а также любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.

ДОПОЛНЕНО В 19:55. Министерство энергетики сообщило, что оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате дроновой атаки повреждено энергетическое оборудование общества.

Около 23 000 абонентов обесточены. Восстановительные работы продолжаются, чтобы вернуть электроснабжение для жителей Сум в кратчайшие сроки.

Россия ежедневно наносит удары по населенным пунктам Сумской области. 7 июля оккупанты дважды за день атаковали Бытицкий старостинский округ. Известно о двух погибших.