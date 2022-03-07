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РФ нанесла удар по морскому порту Ольвия. Эта территория – в концессии катарской компании

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 14:38

Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия на левом берегу Бужского лимана, в 25 км от Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства инфраструктуры. Пострадавших нет.

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Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании QTerminals Olvia.

"С начала полномасштабной войны против Украины Россия также совершила ряд агрессивных действий против судов в акватории Черного моря, в частности, иностранных торговых судов", – напомнили в Мининфраструктуры.

  • Ранее из порта Ольвия эвакуировали 28 членов экипажа теплохода Banglar Samriddhi под флагом Бангладеш. 3 марта российская ракета попала в надстройку судна, погиб один член экипажа, двое получили ранения.

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Валерия Кондратова
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порт Ольвия война с россией
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