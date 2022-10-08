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РФ несет потери: больницы на юге не справляются с потоком раненых оккупантов – Генштаб

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08.10.2022, 18:38
РФ несет потери: больницы на юге не справляются с потоком раненых оккупантов – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россияне несут существенные потери на юге Украины, а во временно оккупированный Лисичанск оккупантам пришлось направить дополнительный персонал в больницу. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов", – сказано в сообщении.

Также, по данным Генштаба, в детскую клиническую больницу Лисичанска Луганской области привезли 30 раненых захватчиков. В медучреждение направлен дополнительный медперсонал.

Генштаб сообщает, что за текущие сутки ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.

Украинская авиация нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам россиян. 

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, два склада с боеприпасами и 10 других важных объектов, передает Генштаб.

  • На 7 октября ВСУ освободили от российских оккупантов в Херсонской области более 500 кв. км территории и 29 населенных пунктов.
  • Сегодня в Херсонской ОВА подтвердили освобождение села Шевченковка.
  • В Луганской области от войск РФ освобождено уже шесть населенных пунктов.

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Оксана Житнюк
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война лисичанск раненые Херсонская область генштаб
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