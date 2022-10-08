РФ несет потери: больницы на юге не справляются с потоком раненых оккупантов – Генштаб
Россияне несут существенные потери на юге Украины, а во временно оккупированный Лисичанск оккупантам пришлось направить дополнительный персонал в больницу. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов", – сказано в сообщении.
Также, по данным Генштаба, в детскую клиническую больницу Лисичанска Луганской области привезли 30 раненых захватчиков. В медучреждение направлен дополнительный медперсонал.
Генштаб сообщает, что за текущие сутки ВСУ отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
Украинская авиация нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам россиян.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, два склада с боеприпасами и 10 других важных объектов, передает Генштаб.
- На 7 октября ВСУ освободили от российских оккупантов в Херсонской области более 500 кв. км территории и 29 населенных пунктов.
- Сегодня в Херсонской ОВА подтвердили освобождение села Шевченковка.
- В Луганской области от войск РФ освобождено уже шесть населенных пунктов.
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