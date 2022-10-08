ВСУ освободили Шевченковку Херсонской области – ОВА

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг", – написал глава ОВА.

Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, "которые терроризировали и убивали".

В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.

Информация о том, что украинские войска вошли в данный населенный пункт, появилась 3 октября.

По состоянию на 7 октября ВСУ освободили от российских оккупантов в Херсонской области более 500 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов.

Наступление ВСУ на Херсонскую область является тщательно продуманной операцией с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Оксана Житнюк

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