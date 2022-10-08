ВСУ освободили Шевченковку Херсонской области – ОВА
08.10.2022, 18:02
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг", – написал глава ОВА.
Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, "которые терроризировали и убивали".
В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.
Информация о том, что украинские войска вошли в данный населенный пункт, появилась 3 октября.
- По состоянию на 7 октября ВСУ освободили от российских оккупантов в Херсонской области более 500 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является тщательно продуманной операцией с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Читайте также: Наступление на Херсон. В США считают, что Украина "вполне" может отбить Крым — Telegraph
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии