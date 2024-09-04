РФ ночью атаковала ракетами разных типов и "шахедами". ПВО сбила 29 целей из 42

Ракета X-101 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 4 сентября россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 29 целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

ВС обнаружили и осуществили сопровождение 42 воздушных целей:

→ две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;

→ две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

→ шесть крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

→ три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

→ 29 "шахедов" из Курской области РФ.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

→ четыре крылатых ракеты Х-101;

→ три крылатых ракеты "Искандер-К";

→ 22 ударных беспилотника.

Шесть дронов локационно потеряно (вероятно, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы), один – улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.