РФ ночью атаковала ракетами разных типов и "шахедами". ПВО сбила 29 целей из 42
В ночь на 4 сентября россияне нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 29 целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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ВС обнаружили и осуществили сопровождение 42 воздушных целей:
→ две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;
→ две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
→ шесть крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
→ три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
→ 29 "шахедов" из Курской области РФ.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
→ четыре крылатых ракеты Х-101;
→ три крылатых ракеты "Искандер-К";
→ 22 ударных беспилотника.
Шесть дронов локационно потеряно (вероятно, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы), один – улетел в Беларусь.
Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
- Утром 4 сентября во Львове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами и беспилотниками. Жертвами атаки стали семь человек.
- Во Львовской области из-за атаки РФ частично обесточена железная дорога, поезда отправляют с задержками.