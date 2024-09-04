РФ вночі атакувала ракетами різних типів і "шахедами". ППО збила 29 цілей з 42

Ракета X-101 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 4 вересня росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 29 цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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ПС виявили та здійснили супровід 42 повітряних цілей:

→ дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;

→ дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

→ шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

→ три крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

→ 29 "шахедів" із Курської області РФ.

Унаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

→ чотири крилаті ракети Х-101;

→ три крилаті ракети "Іскандер-К";

→ 22 ударні безпілотники.

Шість дронів локаційно втрачено (імовірно, подавлені засобами радіоелектронної боротьби), один – полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.