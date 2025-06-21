РФ ночью выпустила по Украине 272 дрона и восемь ракет. Основное направление – Кременчуг

В ночь на 21 июня противовоздушная оборона обезвредила 260 вражеских целей

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 21 июня Россия в очередной раз совершила массированную атаку на Украину, применив более 270 беспилотников и ракеты разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 20 июня оккупанты атаковали украинские регионы 280 средствами воздушного нападения:

→ 272 дронами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму;

→ двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области России;

→ четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

→ двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" из Белгородской области России.

В ВС отметили, что основное направление удара – Полтавская область, город Кременчуг.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 – сбито огневыми средствами, 115 – локационно утрачены:

→ 140 вражеских БпЛА сбито огневыми средствами, 112 – локационно утрачены;

→ три крылатые ракеты "Искандер-К" (одна – локационно утрачена);

→ одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (одна – локационно утрачена);

→ одна крылатая ракета "Калибр" (одна – локационно утрачена).

Зафиксировано попадание в Кременчуге и падение сбитых обломков в трех локациях.

Полтавская ОВА сообщала о попадании и падении обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Ранения получил один человек.