Росія вночі випустила по Україні 272 дрони та вісім ракет. Основний напрямок – Кременчук

У ніч проти 21 червня протиповітряна оборона знешкодила 260 ворожих цілей

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 21 червня Росія вчергове здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 270 безпілотників та ракети різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 20 червня окупанти атакували українські регіони 280 засобами повітряного нападу:

→ 272 дронами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово в Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму;

→ двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;

→ чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

→ двома крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської області Росії.

У ПС зазначили, що основний напрямок удару – Полтавська область, місто Кременчук.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 – збито вогневими засобами, 115 – локаційно втрачені:

→ 140 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 112 – локаційно втрачені;

→ три крилаті ракети "Іскандер-К" (одна – локаційно втрачена);

→ одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (одна – локаційно втрачена);

→ одна крилата ракета "Калібр" (одна – локаційно втрачена).

Зафіксовано влучання у Кременчуці та падіння збитих уламків у трьох локаціях.

Полтавська ОВА повідомляла про влучання й падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Поранень дістала одна людина.