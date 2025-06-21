Росія вночі випустила по Україні 272 дрони та вісім ракет. Основний напрямок – Кременчук
У ніч проти 21 червня Росія вчергове здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 270 безпілотників та ракети різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 20:00 20 червня окупанти атакували українські регіони 280 засобами повітряного нападу:
→ 272 дронами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово в Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму;
→ двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;
→ чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
→ двома крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської області Росії.
У ПС зазначили, що основний напрямок удару – Полтавська область, місто Кременчук.
Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 – збито вогневими засобами, 115 – локаційно втрачені:
→ 140 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 112 – локаційно втрачені;
→ три крилаті ракети "Іскандер-К" (одна – локаційно втрачена);
→ одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (одна – локаційно втрачена);
→ одна крилата ракета "Калібр" (одна – локаційно втрачена).
Зафіксовано влучання у Кременчуці та падіння збитих уламків у трьох локаціях.
- Полтавська ОВА повідомляла про влучання й падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Поранень дістала одна людина.