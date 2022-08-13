РФ обстреляла жилые кварталы Никополя из "Градов", под удар попали 11 многоэтажек – фото

Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град", под удар попали 11 многоэтажек и 13 частных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне ударили по жилым кварталам Никополя 30 реактивными снарядами, кроме многоэтажек и частных домов пострадал детский сад. Выведены из строя газопровод и линия электропередач.

Также противник обстрелял Криворожский район из РСЗО "Ураган", под ударом оказались Зеленодольская и Апостоловская громады. Повреждений нет, люди не пострадали.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

Читайте также: В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибли 13 человек — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.