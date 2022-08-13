РФ обстреляла жилые кварталы Никополя из "Градов", под удар попали 11 многоэтажек – фото
13.08.2022, 08:12
Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град", под удар попали 11 многоэтажек и 13 частных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, россияне ударили по жилым кварталам Никополя 30 реактивными снарядами, кроме многоэтажек и частных домов пострадал детский сад. Выведены из строя газопровод и линия электропередач.
Также противник обстрелял Криворожский район из РСЗО "Ураган", под ударом оказались Зеленодольская и Апостоловская громады. Повреждений нет, люди не пострадали.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
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