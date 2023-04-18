РФ "откатывается назад во времени", отправляет в Украину любое военное старье – CNN

Россия "откатывается назад во времени" в отношении военной техники, которую она применяет в Украине, заявили на брифинге должностные лица западных стран. Об этом сообщает CNN.

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По мнению военных чиновников, которые выступали на брифинге, есть достаточно данных, что Кремль возвращает с хранения танки, построенные сразу после Второй мировой войны, чтобы восполнить потери бронетехники в Украине.

При этом выступавшие отметили, что не видели "значительного всплеска по количеству техники".

"Начали с [танков] Т-80 и Т-90, затем перешли к Т-72, и мы действительно видели уже Т-55, которые были после переоборудования брошены в бой. Такая же картина по артиллерии", – сказал один из участников брифинга.

Чиновники также считают, что Россия по-прежнему испытывает проблемы с личным составом, – несмотря на возможность мобилизовать большое количество людей, Кремль по-прежнему не способен обеспечить их качественную подготовку. По их словам, в Беларуси были проведены два относительно коротких учебных цикла, в которых участвовали всего 15 000 человек из примерно 150 000 мобилизованных (если доверять официальным данным Москвы).

"Мы видели, возможно, 15 000 человек, которые прошли хоть какое-то обучение на уровне роты", — заявили на брифинге.

По мнению чиновников, "российские силы заметно деградировали по сравнению с теми, с которыми Россия начинала вторжение в Украину".

20 марта 2023 года российский танк Т-62, выпуск которого начался еще в 1962 году, был замечен на поле боя в Украине.

Из-за потерь оккупанты вооружаются танками Т-62 60-летней давности – разведка Британии.

28 марта сообщалось, что танкисты ВСУ захватили российский танк Т-62, выпуск которого начался еще в 1962 году (видео).

Сергій Бережний

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