РФ открыто признается в терроре, а мир сомневается, называть ли ее террористом – Подоляк

Россия уже официально заявляет, что атакует украинскую энергетическую инфраструктуру и убивает мирных жителей, чтобы Украина выполнила ее захватнические условия. Однако некоторые страны мира до сих пор размышляют, называть ли РФ государством-террористом. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия уже официально заявляет: "Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования". Мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну, и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом... "- написал Подоляк.

Он имеет в виду сегодняшнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что "руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования РФ и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения".

Вчера, 23 ноября, Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма за ее полномасштабную войну против Украины и военные преступления, совершенные в Украине за последние девять месяцев. Документ поддержали 494 депутата, "против" голосовали 58, еще 44 воздержались.

Вадим Ребрина

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