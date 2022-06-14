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РФ пытается штурмовать в Харьковской и Луганской областях. Бои продолжаются – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 19:19
РФ пытается штурмовать в Харьковской и Луганской областях. Бои продолжаются – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ведут штурмовые действия в Харьковской и Луганской областях, а на Бахмутском направлении ВСУ отбили вражеский штурм, нанесли войскам РФ потери и заставили отойти. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий ВСУ враг систематически обстреливает позиции украинских войск. Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Дементиевки, Русской Лозовой, Мосьпаново и Базаловки. Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Перемога и Шестаково. Войска РФ ведут штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артобстрелы в районах Татьяновки, Чеполя, Долины, Дубровного и Богородичное.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел, обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Белой Горы, Устиновки, Тошковки. Нанесли авиаудар вблизи Метелкино. Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, бои продолжаются. Войска РФ проводят перегруппировку войск и пытаются усилить свою группировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаевки, Берестово, Врубовки, Покровского и Нью-Йорка, а также нанесли авиаудар возле Белогоровки. В районе Берестово украинские воины отбили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе Золотого, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы возле Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя, нанес авиаудары в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем возле Павловки.

На Южнобужском направлении враг обстреливал ВСУ и пытался вести контрбатарейную борьбу. Противник ведет разведку с применением беспилотников. Россияне также дистанционно заминировали отдельные участки реки Ингулец и продолжают инженерное оборудование позиций.

На Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси проводились учения с подразделениями сил спецопераций в рамках проверки боевой готовности.

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Оксана Житнюк
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генштаб сводка штурм контрнаступление
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